Политолог Сатановский рассказал, кто стоит за протестами в Казахстане

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к протестам в Казахстане причастны исламисты.

По его словам, за беспорядками стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов, а не мирные граждане. Эксперт указал, что у «так называемых» мирных протестующих есть навык ведения уличных боев. Он отметил, что такие митингующие сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы простые жители страны.

«Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», — сказал Сатановский.

Ранее прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма».

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.