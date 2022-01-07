44-летняя американка с внешностью студентки удивила соцсети

Жительница США удивляет парней, когда те хотят с ней познакомиться. Молодые люди сначала думают, что общаются со студенткой, а потом узнают, что американке 44 года, пишет Metro.

Как рассказала сама женщина, она уже давно привыкла к чрезмерному вниманию со стороны мужчин, но каждый раз чувствует себя неловко, когда ухажеры узнают ее реальный возраст. Как правило, после этого собеседник делает удивленное лицо, а диалог заходит в тупик.

«Я нравлюсь мужчинам, пока я не говорю им, сколько мне лет», — призналась американка.

Кроме того, женщина активно ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны 30 тысяч человек. Там она регулярно публикует селфи, удивляя зрителей внешностью.

«Ты определенно не выглядишь на 44 года. Любому парню повезло бы иметь такую красивую женщину, как ты», — написал один из комментаторов.

Ранее пользователей соцсетей удивила другая 40-летняя американка. Женщина так молодо выглядит, что люди тоже принимают ее за студентку.