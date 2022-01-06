Стрельба слышна в центре казахстанского Тараза

Стрельба слышна в административном центре Жамбылской области Казахстана — Таразе. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

«Стрельба слышна в центре Тараза», — говорится в сообщении.

Жамбылская область расположена на юге страны, около границы с Киргизией. Как передавал ТАСС, ранее днем здания администраций Жамбылской области и города Семей в Восточно-Казахстанской области были освобождены от протестующих. Силовики также отстояли здание регионального филиала партии «Нур Отан» и управление полиции Тараза.

В Алма-Ате тем временем продолжается спецоперация по зачистке города от мародеров и устраивающих беспорядки. В МВД Казахстана предупредили, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение.

СМИ сообщают, что в центре города продолжается стрельба и беспорядки, по данным очевидцев, есть погибшие. Также в городе прервалась трансляция телеканалов. По данным «Sputnik Казахстан», в городе в настоящий момент нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.