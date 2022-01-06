В МВД Казахстана заявили, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По информации МВД, в регионах Казахстана усилено патрулирование, выставлены блок-посты, а также ведется задержание нарушителей правопорядка.

Ранее сообщалось, то десятки протестующих были убиты, еще около тысячи человек получили ранения в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате.

Также она привела данные министерства внутренних дел Казахстана, согласно которым в стране в ходе беспорядков погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, а еще 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии были ранены.

Бачелет также напомнила властям Казахстана, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.

СМИ сообщают, что в центре Алма-Аты продолжается стрельба и беспорядки, по данным очевидцев, есть погибшие. Также в городе прервалась трансляция телеканалов.