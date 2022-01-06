В ООН сообщили о десятках убитых и тысяче раненых в ходе протестов в Алма-Ате

Десятки протестующих были убиты, еще около тысячи человек получили ранения в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Представитель полиции в главном городе в Алма-Ате заявил, что силы безопасности убили десятки протестующих. Кроме того, по сообщениям, почти 1000 человек получили ранения в ходе протестов, которые начались 2 января», — сказала представитель ООН.

Также она привела данные министерства внутренних дел Казахстана, согласно которым в стране в ходе беспорядков погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, а еще 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии были ранены.

«Международное право однозначно: люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений. В то же время протестующие, какими бы злыми или обиженными они ни были, не должны прибегать к насилию в отношении других», — говорится в заявлении Верховного комиссара ООН.

Бачелет также напомнила властям Казахстана, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.

«Смертельно опасная сила, в частности, боевые патроны, должна использоваться только в качестве крайней меры против конкретных лиц для устранения неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения», — уточнила представитель ООН.

СМИ сообщают, что в центре Алма-Аты продолжается стрельба и беспорядки, по данным очевидцев, есть погибшие. Также в городе прервалась трансляция телеканалов.

Как писал «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя департамента полиции Салтанат Азирбек, силовики в Алма-Ате проводят зачистку мародеров и устраивающих беспорядки. По данным канала, в городе в настоящий момент нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.