Московские аэропорты отменили все рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан

Аэропорты Москвы отменили все рейсы в Алма-Ату и столицу Казахстана, Нур-Султан, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, об отмене всех рейсов сообщили немецкая авиакомпания Lufthansa и белорусская «Белавиа».

Вечером 5 января протестующие захватили международный аэропорт Алма-Аты. Позднее вице-мэр Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт освобожден. В тот же день перестали работать аэропорты в Актау и Актобе.

Ранее аэропорт Алма-Аты приостановил работу.

Кроме того, работать прекратили аэропорты столицы Казахстана Нур-Султана и города Актобе.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.