Уполномоченный по правам человека в РФ обеспокоена судьбой соотечественников в Казахстане

Судьба россиян, которые находятся сейчас на территории Казахстана, вызывает особую обеспокоенность, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщается в Instagram-профиле омбудсмена.

По словам Москальковой, в настоящий момент ситуация в Казахстане развивается сложно.

«Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников. Держу связь с коллегой — уполномоченным по правам человека в Казахстане Азимовой Эльвирой Абилхасимовной», — написала общественный деятель.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 января правоохранители в Алма-Ате отразили вооруженный штурм, среди нападавших — десятки погибших.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Также в Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ.