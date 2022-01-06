Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В казахстанском городе мародеры разгромили офисы пяти телеканалов 13:00
Премьер-министр Австралии объяснил решение пограничников аннулировать визу Джоковича 12:58
Армения направила около 70 военных в Казахстан 12:45
Российский тренер о ситуации в Казахстане: это просто ужасно 12:42
Актер фильма «Кин-дза-дза» Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь 12:41
В Алма-Ате нашли еще одного обезглавленного полицейского 12:36
Стало известно, как изменились цены на автомобили на новогодних праздниках 12:32
Российская армия в этом году впервые получит ЗРК «Гибка-С» 12:28
Московские аэропорты отменили все рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан 12:23
Ромашина: нельзя было доводить до запрета российских флага и гимна 12:19

Уполномоченный по правам человека в РФ обеспокоена судьбой соотечественников в Казахстане

Омбудсмен Москалькова заявила, что судьба россиян в Казахстане вызывает обеспокоенность

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Судьба россиян, которые находятся сейчас на территории Казахстана, вызывает особую обеспокоенность, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщается в Instagram-профиле омбудсмена.

По словам Москальковой, в настоящий момент ситуация в Казахстане развивается сложно.

«Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников. Держу связь с коллегой — уполномоченным по правам человека в Казахстане Азимовой Эльвирой Абилхасимовной», — написала общественный деятель.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 января правоохранители в Алма-Ате отразили вооруженный штурм, среди нападавших — десятки погибших.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Также в Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть