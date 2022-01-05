В Актау люди в военной форме присоединились к протестующим

В казахстанском Актау группа людей в военной одежде, представившихся сотрудниками Минобороны страны, присоединились к протестующим, сообщает портал ORDA.

«Они сказали, что не могут пойти против народа», — говорится в сообщении.

В настоящее время на площади Ынтымак в Актау более десяти тысяч человек участвуют на митинге. Протестующие требуют отставки президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее несколько сотен протестующих в Актау захватили грузовик Вооруженных сил и разоружили военных.

Ранее сообщалось, что силовики в Атырау начали переходить на сторону протестующих.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.