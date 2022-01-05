Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе локализован

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе удалось локализовать.

Информация о том, что никто не пострадал, подтвердилась.

Выяснилось, что огонь начал распространяться от одной из установок, на которой шли пусконаладочные работы.

Когда произошло возгорание большего объема газа, сработала система тушения.

Пожарные также со своей стороны продолжают бороться с огнем, но на данный момент не удалось его потушить.

Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что очевидцы слышали хлопок перед пожаром.