Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения COVID-19

Институт Гамалеи в настоящее время разрабатывает лекарство из антител для лечения заболевших коронавирусом, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр. Его слова приводит РИА «Новости».

«В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», — сказал специалист.

Гинцбург отметил, что вопрос об использовании назальной вакцины вместо прививки будет также решен в ходе клинических исследований — однозначного ответа пока нет. Он добавил, что на соответствующие исследования уже получено разрешение.

Ранее Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител. Было установлено, что 300 антител (международных единиц banding antibody units — нейтрализующие единицы антител) защищают от «Дельты» полностью, указал Гинцбург. По его словам, если антител меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт».