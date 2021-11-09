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Глава Pfizer заявил, что ревакцинацию от коронавируса придется проходить каждый год

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Reuters

Иммунный ответ снижается в течение полугода после второй дозы вакцины от коронавируса, и проходить повторную вакцинацию, вероятно, придется каждый год. Такое мнение выразил генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты <...> Вопрос в том, как долго он будет сохраняться», — сказал Бурла в ходе выступления на вашингтонском Атлантическом совете.

При этом он отметил, что в этом вопросе пока нет определенности, и новые исследования могут изменить эти оценки.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что побочные эффекты от третьей (бустерной) прививки от коронавируса схожи с аналогичными последствиями от второй прививки. В отчете ЦКПЗ указано, что 79,4% граждан, получивших третью прививку, рассказали о временных болевых ощущениях в месте инъекции. После второй прививки о том же информировали 77,6% вакцинированных. 74,1% ревакцинированных пациентов ощущали головную боль и общую слабость. Об этом же говорили 76,5% получателей второй прививки.

22 сентября Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США дало согласие на массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против COVID-19 от американской компании Pfizer и германской BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения.

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