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Британка взяла в заложники подругу из-за бутылки водки

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Depositphotos

18-летняя британка Клэр Кеннеди получила условный срок за то, что держала в заложниках подругу, обвиняя ее в том, что она выпила бутылку дорогой водки, пишет газета Metro.

По информации издания, девушка проснулась после празднования своего совершеннолетия с жутким похмельем и начала обвинять свою подругу Лору Кридон в том, что она якобы выпила бутылку водки, стоимостью £80, и теперь она должна вернуть ей эти деньги.

Когда девушка отказалась, Кеннеди «взяла ее в заложники», обещая приковать наручниками и зарезать.

«Я буду держать тебя в заложниках, пока ты не отдашь мне деньги. Если ты попытаешься уйти, я тебя порежу», — процитировал адвокат потерпевшей слова девушки.

Как пишет Metro, заложница смогла убежать из квартиры Кеннеди и обратилась в полицию.

Адвокат подсудимой заявил, что его клиентка была «наивной и незрелой и не могла должным образом управлять своими эмоциями» во время преступления, подчеркнув, что она раскаялась в содеянном.

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