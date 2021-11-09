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Врач рассказал, какой насморк может быть опасным

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В случае если насморк не прошел в течение пяти дней – это повод обратиться к специалисту, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

«Когда прозрачные выделения становятся белесыми, а после — желтыми и загустевают, появляются неприятный запах, давящие ощущения, боль — это переход из состояния острого ринита в гайморит», — отметил он в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По его словам, следом может воспалиться околоносовая гайморова пазуха — она наиболее уязвима. «Боль под глазом, болезненные ощущения при наклоне головы вниз, ощущение перекатывания жидкости на уровне щеки, давящая боль, которая может переходить на зубы, — это все симптомы гнойного гайморита», — пояснил врач.

В некоторых случаях насморк может быть признаком аллергического ринита, добавил специалист. В таких случаях он проходит сразу после того, как человек удаляется от источника аллергена.

Главной ошибкой при самостоятельном лечении насморка специалист назвал «упущенное время», когда пациенты приходят к врачу уже с хроническим воспалением. В этом случае терапия становится сложнее, а закончиться все может хирургическим вмешательством.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала секс эффективным лекарством от насморка.

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