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Исследование: россияне проводят в социальных сетях около часа в день

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Социальными сетями пользуются 73% россиян. В среднем каждый из них имеет около трех аккаунтов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.

В целом россияне проводят в социальных сетях около 58 минут в день.

«На соцсети приходится четверть всего времени использования интернета. Это объясняется тем, что сегодня соцсети — многофункциональные платформы, которые объединяют в себе такие сервисы, как мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, карты, игры и другие», — объясняют авторы исследования.

Ежедневно в социальные сети заходит 49% пользователей. Наибольший среднесуточный охват у «ВКонтакте» — 31%, на втором месте — Instagram с охватом в 24%, на третьем — TikTok с охватом в 13%. У Telegram, Facebook и «Одноклассников» — 12%.

Ранее стало известно, что каждый пятый (20%) работодатель отказывал кандидатам на вакансию из-за постов в социальных сетях. При этом 55% работодателей вовсе не интересуются активностью в сети. Предположительно, это связано с нехваткой кадров, в то время как в прошлом году интерес к этому был выше из-за массового перехода на онлайн-формат работы.

Согласно опросу, 39% россиян учитывают тот факт, что их интернет-активности могут придавать значение. При этом 11% респондентов вовсе не беспокоит то, что об их постах подумают начальники. Россияне до 24 лет чаще остальных ведут соцсети несмотря на то, что их страницы просматривают работодатели (14%).

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