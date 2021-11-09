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В Петербурге обязали вакцинироваться людей старше 60 лет

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация против коронавируса для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

«Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом. ожирением)», — говорится в документе.

До 15 декабря они должны будут получить первую дозу вакцины или однокомпонентного препарата, а второй — до 15 января.

Санкт-Петербург входит в число лидеров по числу зараженных коронавирусом. Только за последние сутки там было выявлено 2 680 новых случаев. Всего, по данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 036 человек, умерли — 1 211. Это новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне заявил, что введенные в начале ноября нерабочие дни позволили стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в городе. По его словам, главной задачей в это период было разорвать цепочки заражения, избежать переноса инфекции из других регионов страны и зарубежных стран, а также предоставить горожанам больше свободного времени для вакцинации.

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