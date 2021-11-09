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В Совфеде предложили записываться на свидания в тюрьмах через «Госуслуги»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова предложила ввести электронную запись через портал госуслуг для посещения заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

«Если ФСИН исключает в своей программе электронную очередь, переносит это опять на 2022 год, я думаю, что нам как законодателям нужно уже в законодательном порядке обязать ФСИН делать то, что они обещали нам сделать три года назад», — сказала она на семинаре-совещании в Совфеде, посвященном этой теме.

Нарусова напомнила, что ФСИН «отменила вдруг электронную очередь» три года назад, из-за чего россиянам приходится стоять в многочисленных очередях, чтобы записаться на встречу с родственниками.

«Непонятные лица, никем не уполномоченные, ведут запись на каких-то замусоленных бумажках, ставят крестики. В таком случае возникает огромный простор для коррупции», — добавила парламентарий.

Также она отметила, что оперативно не могут попасть к своим подзащитным и адвокаты.

Ранее общественная палата Ленинградской области предложила ФСИН снижать срок заключенным «в обмен» на получение «образования, научной степени или востребованной рабочей специальности.

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