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Опубликовано видео допроса подельников предполагаемого виновника гибели росгвардейца в Петербурге

Опубликовано видео допроса подельников предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, водитель Fiat Ducato совершил наезд на 48-летнего сотрудника СОБРа во время задержания лиц, причастных к телефонным мошенничествам.

Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, полицейские в ходе спецоперации задержали других участников организованной группы: 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Все трое доставлены в полицию.

По данным Следственного комитета России, утром 9 ноября возле одного из домов на Пулковском шоссе сотрудники полиции при помощи Росгвардии задерживали группу лиц, причастных к мошенничеству. Отмечается, что подозреваемый, пытавшийся скрыться на автомобиле марки Fiat Ducato, намеренно сбил сотрудника СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии, который в итоге умер от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее сбивший сотрудника СОБРа заявил, что принял силовика за бандита.

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