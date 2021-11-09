Изнасиловавшему и убившему 25 пожилых женщин в Башкирии предъявили обвинение

Жителю Татарстана предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 25 пожилых женщин, сообщает mk.ru.

По данным следствия, жертвами 38-летнего Радика Тагирова стали женщины от 75 до 90 лет из Уфы, Казани, Перми, Йошкар-Олы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Челябинска, Иваново, Кирова, Ижевска и Москвы. Сначала он наводил справки об одиноких женщинах преклонного возраста, поджидал их у подъезда или у магазина, а затем, представляясь сотрудником социальной службы или управляющей компании, проникал в их дома, где насиловал и убивал их.

На допросе мужчина признался, что своих жертв выбирал случайно.

«Иногда они звали сами, иногда напрашивался к ним», — рассказал Тагиров.

Полиция не могла выйти на след маньяка в течение десяти лет. Несколько раз он попадал на камеры видеонаблюдения сразу после преступлений, но поймать его не могли. За информацию о маньяке правоохранителями было обещано денежное вознаграждение в 3 млн рублей. В декабре 2020 года убийцу задержали благодаря генетической экспертизе.

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