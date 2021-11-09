Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске источника вспышки... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете себя в гостях... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49

Шотландец вышел из комы и 40 лет живет отшельником

close
100%
Кадр из видео/bbc.com

Кен Смит из Шотландии уже 40 лет ведет отшельнический образ жизни, поселившись в лесу, пишет «Би-би-си». Отказаться от благ цивилизации мужчина решил, когда вышел из комы.

Как рассказал 74-летний Кен, его жизнь круто изменилась в 26 лет, когда его сильно избила толпа бандитов. В результате полученных травм у него произошло кровоизлияние в мозг, и он впал в кому на 23 дня.

«Врачи говорили, что я никогда не поправлюсь, что я не буду больше говорить», — вспоминает Смит.

Однако прогнозы медиков не сбылись и мужчина быстро пришел в себя. Выйдя из больницы, Кен понял, что хочет путешествовать, заинтересовался дикой природой и часто думал о том, что будет, если он просто сойдет с шоссе и уйдет в никуда.

Кен отправился в поход и прошел около 35 тыс. километров, прежде чем возвратиться домой. Пока шотландец путешествовал, его родители умерли, но Смит узнал об этом только вернувшись.

«Я долго плакал, а потом подумал: «Где в Британии самое изолированное место?», — рассказал мужчина.

Так 40 лет назад Кен оказался у озера Лох-Трейг, где и поселился. Он своими руками построил хижину, начал обустраивать свой быт. Мужчина собирает ягоды и выращивает овощи, но главный источник питания — водоем.

«Если вы хотите научиться жить независимой жизнью, вам нужно уметь ловить рыбу», — прокомментировал отшельник.

Несмотря на это, у Кена есть специальный радиомаяк, с помощью которого он может подать сигнал тревоги. Например, благодаря устройству мужчина вызывал в свою хижину медиков и семь недель провел в больнице, когда заболел.

Кроме того, лесничий каждые пару недель привозит Смиту еду. Кен благодарен за доброе отношение людей, но не собирается возвращаться в город.

«Я останусь в лесу, пока не наступят мои последние дни. Надеюсь дожить до 102 лет», — признался он.

Ранее два брата из Красноярского края ушли жить отшельниками в сибирский лес, чтобы не выплачивать долги по алиментам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть