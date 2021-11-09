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В Британии подросток ударил своего 12-летнего знакомого ножом более 70 раз

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@LincsPolice/Twitter

В Великобритании подросток Марсель Гжещ заманил в лесной массив своего знакомого Робертса Бунциса и нанес ему более 70 ножевых ранений, решив, что он «стукач». Об этом сообщает газета Daily Mail.

После убийства он попытался обезглавить своего двенадцатилетнего одноклассника. Перед задержанием Гжещ признался своим друзьям, что «что-то пошло не так», и он «сделал что-то плохое».

По данным полиции, Гжещ также торговал наркотиками, и убитый много знал о его незаконной деятельности. Кроме того, его исключили из начальной школы Святого Николая в Бостоне, Линкольншир из-за того, что угрожал девочке ножом.

Подросток был приговорен судьей Королевского суда Линкольна к 16 годам тюремного заключения.

Ранее в селе Вороново Кожевниковского района Томской области подростков заподозрили в жестоком убийстве пенсионера. Они дали признательные показания, объяснив, что пробрались в жилье пенсионера с целью ограбления. После того, как пожилой мужчина был связан, молодые люди били связанного руками, ногами и металлическим предметом по голове и остальным частям тела. Украв ценные вещи, подростки покинули место преступления.

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