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Ударивший мальчика челябинский пенсионер отказался извиняться

Челябинский пенсионер Джалиль Магафуров, который ударил соседского мальчика, сказал, что разозлился на него из-за того, что он с приятелями донимали его на протяжении нескольких дней. Об этом он сообщил Shot.

Мужчина рассказал, как несколько мальчиков 6 ноября стали звонить ему по домофону, а в это время в квартире спал маленький ребенок. Он выглянул в окно и попросил ребят не звонить. Те в ответ заявили, что «пришли к другу», на что мужчина посоветовал им звонить в квартиру друга. После этого дети продолжали звонить и, забегая в подъезд, пинали дверь квартиры пенсионера и разбудили ребенка.

По словам Магафурова, он не собирался выходить ругаться с детьми, но они «завели» его.

«Я его поймал, а он падает и корчится, понимает, что сейчас его бить начнут. Шлепнул его только, и все. Он что-то нецензурно сказал сначала. То ли «эй ты, козел» или еще что-то такое», — рассказал пенсионер.

При этом он подчеркнул, что поступил «неправильно», но извиняться не намерен.

Сам пострадавший мальчик заявил, что в «приколах» были виноваты его друзья, он не принимал в этом участия.

В отношении Магафурова составили протокол об административном правонарушении по факту побоев. Мужчине грозит либо штраф до 13 тыс. рублей, либо арест до 15 суток, или же обязательные работы. Мужчина написал ответное заявление в полицию, обвинив ребенка в хулиганстве.

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