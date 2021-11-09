В Москве совершил самоубийство адвокат Артур Воробьев

Известный адвокат Артур Воробьев покончил с собой в Москве, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, мужчина перед смертью вызвал к себе родственника, сказав, что плохо себя чувствует и у него поднялась высокая температура. Воробьев попросил вызвать врача и отправил родственника к соседям, сославшись на то, что ему необходимо привести себя в порядок.

Тело юриста нашли в ванной комнате. Также в квартире была найдена записка: «Все, устал. Ухожу. Сейфы открыл, чтобы не ломали».

По данным ТАСС, Воробьев проживал в квартире на Ломоносовском проспекте.

«Незадолго до самоубийства он обзвонил родственников и сказал, что устал жить. Последние полгода у него была депрессия», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Также он уточнил, что тело Воробьева нашел его племянник.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ.