Обвиняемый в убийстве трех студенток под Оренбургом признался в еще одном изнасиловании

Обвиняемый в жестоком убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признался в совершении еще одного изнасилования. Об этом заявил руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области Дмитрий Анненков.

Отмечается, что о старых преступлениях Лазарева стало известно в результате расследования уголовного дела об изнасиловании, убийстве студенток и поджоге их квартиры.

«Он же освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое просто было латентным — потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять», — сказал Анненков.

По словам следователя, подозреваемый в своих показания сказал, что не был против убить женщину, но для этого не представилось случая.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве трех девушек под Оренбургом предъявлено обвинение.

Александра Лазарева подозревают в убийстве трех студенток в городе Гай в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек нашли в квартире, тело еще одной погибшей — у подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Убийца также поджег квартиру, намереваясь замести следы.