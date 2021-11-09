Появилось первое видео с места гибели сотрудника СОБРа в Петербурге

Появилось видео с места гибели сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в Санкт-Петербурге.

Трагедия произошла рано утром 9 ноября. Тело погибшего еще не транспортировали, передает «Пятый канал».

Ранее стало известно, что сотрудник СОБРа скончался в Санкт-Петербурге под колесами машины, когда хотел задержать телефонных мошенников. Инцидент произошел на Пулковском шоссе.

Сообщалось, что один из преступников наехал на работника силового ведомства на транспортном средстве. В связи с произошедшим в Петербурге объявили план «Перехват». Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Москве на сотрудника ФСИН напали в собственном подъезде. Инцидент произошел вечером 8 ноября на Зеленом проспекте. 41-летний заместитель начальника по перевозкам ФСИН был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

В конце октября стало известно, что в Петербурге полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом. В квартире была обнаружена раненная женщина, которая подтвердила, что является сожительницей погибшего.