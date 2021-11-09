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Организатора терактов в Москве приговорили к 21 году колонии

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ФСБ/РИА «Новости»

Организатор засекреченной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ (организация запрещена в России)), созданной для совершения террористических актов в Москве, приговорен к 21 году колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что Хушкадам Солихов является гражданином одной из среднеазиатских республик. Наказание ему назначил Второй Западный окружной военный суд.

Согласно информации ЦОС ФСБ, мужчину задержали в октябре 2020 года.

22 октября сообщалось, что суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», мужчина готовил теракт в регионе. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

В конце сентября ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке. Мужчина 2000 года рождения планировал совершить теракт «в целях оказания воздействия на решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

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