В горнолыжном кластере Сочи запустили программу отдыха в межсезонье

В горнолыжном кластере Сочи запустили спецпрограмму отдыха в межсезонье «Осень на высоте», которая продлится с 8 ноября по 15 декабря под девизом «Выше забот, ближе к солнцу и облакам!».

Основные мероприятия пройдут на высоте 1600 метров над уровнем моря, где по аналогии с тибетскими монастырями установлены мачты с буддийскими флагами. Гости курорта смогут пройтись по лабиринтам из камней, побывать в туннелях, а также посетить кафе и рестораны курорта, музей археологии и этнопарк «Моя Россия».

Помимо этого, посетителям будет представлена выставка образцов горной техники: гости курорта смогут увидеть ратрак, который готовит трассы, мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику.

Организаторы отмечают, что на курорте соблюдаются все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Действуют правила по заселению в отели курорта, принятые в Краснодарском крае, проводится термометрия, регулярное оповещение гостей о необходимости социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Проводится обработка кабин подъемников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки — полная обработка кабин.