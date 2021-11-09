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Врач Поздняков назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что последние всплески заражения коронавирусом продемонстрировали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, передает РИА «Новости».

Он указал, что такие неприятные последствия, как мультисистемный воспалительный синдром (МВС), могут проявляться у детей спустя недели после выздоровления.

«Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», — заявил он.

Он отметил, чаще всего сама коронавирусная инфекция у таких детей протекала в легкой или «субклинической форме». По словам специалиста, возможная причина развития COVID-19 — гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2, которая в сравнении со взрослыми пациентами является отсроченной по времени.

Как сообщил доктор, для мультисистемного воспалительного синдрома характерны быстрое появление лихорадки с повышением температуры тела до 38,5, которая плохо сбивается жаропонижающими препаратами, а также симптомы интоксикации. Он рассказал, что у половины пациентов появляются различные варианты сыпи, возникают желудочно-кишечные расстройства, увеличиваются лимфоузлы и снижается артериальное давление.

Врач также подчеркнул, что постковидный синдром у детей встречается реже, нежели у взрослых. Чаще всего такое состояние проявляется усталостью, нарушением сна, изменением настроения, тревожностью и утомляемостью.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как выявить постковидный синдром.

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