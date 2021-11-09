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Россиянам посоветовали «мультивитаминную бомбу» в осенний период

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Облепиха — мультивитаминная бомба для россиян, уверена врач-диетолог Ирина Рыль. О многогранных свойствах этой простой ягоды она рассказала РИА Новости.

Рыль указала, что витамина С в ней больше, чем в цитрусовых. В ее состав также входят витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. Облепиха богата каротиноидами и флавоноидами. Такой состав содействует укреплению иммунитета, обладает ранозаживляющим действием.

Облепиховое масло лечит заболевания кожи и геморрой. Также у тех, кто ест облепиху, начинается более активное выделение серотонина (гормона удовольствия). Стоит учитывать, что облепиха снижает свертываемость крови.

Рыль также добавила, что у некоторых людей на облепиху бывает аллергия, с осторожностью ее надо употреблять людям с камнями в почках и желчном пузыре.

Ранее диетолог Лазуренко назвала продукты, которые подготовят иммунитет к зиме.

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