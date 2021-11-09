Финансист Переславский: банки не имеют права штрафовать за досрочное закрытие кредита

Ни одна кредитная организация не может запретить под угрозой штрафов закрыть долговые обязательства досрочно, даже если частичное погашение невозможно. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Некоторые банки запрещают частичное погашение ипотечного кредита или дают возможность внести один или два платежа, указал эксперт. Обычно эти условия прописываются в кредитном договоре.

Переславский уточнил, что нет «ни одного законного инструмента, согласно которому банк может каким-либо способом начислить комиссию или штраф за досрочное закрытие кредита». Это законодательно запрещено в России с 2011 года. Если штраф все-так назначен, говорит эксперт, это повод обратиться в суд. Юристам истца стоит указать на нарушение статьи 809 Гражданского кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что банкам разрешат без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры.