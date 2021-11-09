В ФБР показали ориентировку на россиянина, которого подозревают в киберпреступлениях

На официальном сайте ФБР показали ориентировку на россиянина Евгения Полянина, которого подозревают в киберпреступлениях, и рассказали о его возможном местонахождении.

Сообщается, что Полянин возможно находится в российском городе Барнаул.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний.

Предполагаемых членов хакерской группировки REvil обвиняют в июльской атаке на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.Как сообщает CNN, Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала, все еще остается на свободе.

Также утверждается, что власти конфисковали у подозреваемых $6 млн.