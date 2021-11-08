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Драка в московском метро попала на видео

Два пассажира подрались в вагоне московского метро в районе станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчины катались по полу в вагоне, снимали друг с друга обувь, хватались за одежду и наносили беспорядочные удары. Их пытались разнять другие пассажиры, но это не помогло. Драку удалось прекратить лишь вмешательством полиции. Успокоившись, никто из участников конфликта не смог назвать его причины.

Ранее в Москве завели дело о покушении на убийство после драки на палках и бутылках. Конфликт, который произошел 6 ноября на улице Саянская, попал на видео.

Предположительно, одной компании молодых людей не понравилось, что вторая компания вела себя шумно. Затем между ними началась перепалка, переросшая в драку. Остановить конфликт смогли полицейские. Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения, его доставили в одну из больниц. Ударивший его ножом человек задержан. На допросе он пояснил, что во время драки был нетрезв.

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