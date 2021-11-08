Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41

В Пермском крае пропали двое мальчиков

close
100%
ФГБУ «Роспатриотцентр»

Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу краевой прокуратуры.

Пропавшие дети проживают в селе Верещагино. По данным прокуратуры, они ушли из дома в воскресенье, 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Последний раз их видели на улице Ульяновской в день исчезновения в 16.00 (14.00 мск).

Сейчас мальчиков разыскивают полицейские и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница. Девушка живет и учится в районе Химмаш на юго-востоке города. Она исчезла 22 октября по пути домой из школы.

В Вологде ищут пропавшую девятилетнюю девочку. По словам руководителя поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александра Громова, добиться какой-либо полезной информации от родственников оказалось сложно, так как «с их стороны чувствовалось безразличие». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве через три дня после исчезновения ребенка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть