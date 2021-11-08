В РПЦ не ожидают введения системы QR-кодов для богослужений

Заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил, что Русская православная церковь не ожидает введения системы QR-кодов на богослужениях, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что в отношении храмов соответствующих распоряжений не поступало от Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в период с 30 октября по 7 ноября, объявленных нерабочими днями, храмы в Москве продолжали работу.

Столичный мэр Сергей Собянин по завершении этого периода сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в городе. Он подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, необходимо помнить про вакцинацию.

Часть ограничений власти сохранили. Так, доступ в театры и музеи, а также на развлекательные и спортивные мероприятия разрешен только посетителям с QR-кодами, а руководство городских предприятий обязали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников на удаленку.