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Число мигрантов на границе Белоруссии и Польши выросло почти втрое

Число беженцев на границе Белоруссии с Польшей оценивается примерно в три тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Белорусское агентство БелТА также публикует фото мигрантов — взрослые и дети с рюкзаками, сумками, бутылками с водой расположились в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки. Рядом — табличка на польском языке с предупреждением о том, что пересекать границу нельзя.

По ту сторону от ограждения — польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе Польши с белорусской территории. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями.

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что «принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали».

Ранее в Москве прокомментировали ситуацию с мигрантами на польской границе, напомнив об участии Польши во вторжении в Ирак.

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