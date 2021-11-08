Предросток, сбивший в Подмосковье женщину с ребенком, научился водить машину самостоятельно

16-летний Тиморшах Мирвейс, который сегодня сбил на отцовской машине женщину с ребенком в Московской области, рассказал подробности ДТП, сообщает Telegram-канал Shot

По его словам, в августе он с семьей отправился на отдых в Турцию, в октябре он, мама, два брата и сестра вернулись в Россию, а его отец остался там.

«Так как отца долгое время не было, я решил взять его автомобиль и покататься. Водить машину я научился самостоятельно. Иногда папа раньше объяснял мне правила вождения. Мама не знала, что я брал автомобиль. Ездил в основном в районе Дружинино, Боброво, иногда выезжал на Варшавское шоссе», — рассказал Мирвейс.

В день ДТП он встретился с другом и они решили покататься на машине.

«Впереди меня ехала машина коричневого цвета. Я двигался со скоростью около 50–60 км/ч. Машина впереди начала резко тормозить и поворачивать влево. Я тоже начал тормозить <...> и начал уходить от столкновения. Машину начало крутить, и левой задней дверью задело припаркованный белый BMW. После этого машину начало крутить в другую сторону», — сказал подросток.

По словам юноши, он никого не видел на пешеходном переходе, а о том, что он сбил женщину с ребенком узнал от сотрудников полиции.

Ранее стало известно, что женщину с ребенком сбил водитель, по предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе в поселке городского типа Дрожжино Московской области. Сведений о том, в каком состоянии сейчас женщина и ребенок, нет.