Глава клуба «Десантник» заявил, что «остался крайним» в деле о возбуждении ненависти к ЛГБТ

Прокуратура возбудила административное дело на руководителя ярославского военно-патриотического клуба «Десантник», воспитанники которого во время выступления разбили на сцене муляж с надписью: «Смерть [гомосексуалам]». В беседе с «Газетой.Ru» руководитель клуба Андрей Палачев заявил, что административное дело на него завели, так как не нашли виновника.

«У нас впереди еще будет суд. Ни полиция, ни прокуратура так и не смогли найти того, кто сделал эту надпись. На меня сейчас это административное дело вешают, потому что я был руководителем и проводил это мероприятие. Они опрашивали детей и родителей, но не смогли ни на кого ничего повесить, потому что никто ничего не знает. Соответственно, я остался крайним как руководитель. По крайней мере, я себя виновным не считаю. Может быть, я неправильно выражался, когда меня СМИ достали, я всем говорил, что мужик должен жить с женщиной. Но это моя личная позиция», — пояснил он.

По словам Палачева, военно-патриотический клуб «Десантник» не прививал подопечным ненависти к ЛГБТ-сообществу.

«За 20 лет я никогда это дело не пропагандировал, никого не пытался уничтожить или убить. Конечно же, когда наступит суд, мы поборемся за то, что моя основная цель и задача — воспитывать добропорядочных ребят, готовить их к службе в вооруженных силах Российской Федерации, и никому никогда я не прививал ненависти. Мы занимаемся своим делом и движемся к своим поставленным задачам. Мы занимаемся правильным делом», — заключил он.

В августе в Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина члены военно-патриотического клуба «Десантник» показали миниатюру, в которой высказались против гомосексуалов в рядах ВДВ. Участники вышли на сцену, подхватив на руки одного из своих товарищей, на котором лежала декорация в виде белого кирпича с надписью: «Смерть [гомосексуалам]». В конце перфоманса кирпич разбили кувалдой.