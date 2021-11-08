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Соцкарты жителей Москвы на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Социальные карты жителей Москвы, пребывающих на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения врача. Об этом сообщается на официальном портале мэра города.

Уточняется, что запись должна быть сформирована в ЕМИАС не менее чем за пять дней до посещения медицинской организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бесплатный и льготный проезд с 8 ноября будет приостановлен для людей, обязанных соблюдать домашний режим. Карта не будет заблокирована горожанам из группы риска, которые болели коронавирусом в последние шесть месяцев либо прошли вакцинацию.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов были предоставлены полномочия продлевать их по своему усмотрению. В Москве нерабочие дни длились с 28 октября по 7 ноября.

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