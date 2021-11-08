В Германии пока не знают о механизме признания «Спутника V»

Германия пока не знает о том, каким образом может выглядеть механизм признания вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ФРГ, сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о таком механизме, чиновник отметил, что на настоящий момент нельзя представить себе эту процедуру.

«Пока нет», - сказал представитель министерства.

Ранее генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини допустил, что граждане, привитые не признанными регулятором препаратами от коронавируса — в том числе, и «Спутником V» — смогут пройти ревакцинацию.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».