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Драка с применением палок и бутылок на востоке Москвы попала на видео

В столичном районе Ивановское между компаниями молодых людей произошел конфликт, его участники использовали бутылки и палки, оказавшиеся рядом. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал «112».

По информации агентства «Москва», инцидент произошел на востоке города на улице Саянская, 6 ноября.

Предположительно, одной компании молодых людей не понравилось, что вторая компания вела себя очень шумно. Затем между отдыхающими началась перепалка, переросшая в драку. На появившемся видео в сети можно было заметить ранения, полученные в ходе драки у нескольких злоумышленников.

Остановить конфликт смогли полицейские. Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения, его доставили в одну из больниц. В настоящее время ему оказывается помощь. Во время конфликта он был пьяным.

В обшей сложности стражи порядка задержали около 10 человек, участвовавших в драке около жилого дома. В один момент дерущиеся попытались укрыться в подъезде, но оппоненты вскрыли дверь силой.

Ранее был арестован четвертый участник драки в Новой Москве. Как и трех других участников нападения в Новых Ватутинках, 18-летнего обвиняемого заключили под стражу.

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