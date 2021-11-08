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Пассажир самолета пожаловался на слишком длинные ноги соседа

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Posted by u/brownshout/Reddit

Мужчину из Англии возмутил поступок другого пассажира в самолете — он рассказал об этом на портале Reddit. Британец хотел долететь с комфортом, но, посмотрев под ноги, понял, что у него это вряд ли получится.

Как уточнил мужчина, он летел международным рейсом, полет длился несколько часов. Заняв свое место, он сел поудобнее, а потом опустил голову вниз и удивился поступку человека, сидевшего позади него.

Пассажир снял обувь, носки и разлегся так, что его ступни вылезли из-под кресла британца. Мужчина, возмущенный увиденным, сделал фото и опубликовал снимок в соцсетях.

Зрителей такая картина тоже не обрадовала. Они обвинили пассажира в невоспитанности и предложили способ, как преподать урок людям, не уважающим чужое пространство.

«Я бы наступил на них [ноги], если бы это нарушало мое личное пространство. Поступишь так однажды — и это будет им урок на всю жизнь», — посоветовал комментатор.

Ранее другой пассажир самолета лишился комфорта из-за слишком длинных волос соседки.

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