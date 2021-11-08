В Норильске олень прокатился на автобусе

В Норильске северный олень прокатился на городском автобусе, передает «Подъем». Хозяйка животного — председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Ня танса» Валерия Болгова рассказала, что ей с оленем по имени Аякли пришлось воспользоваться общественным транспортом, так как они лишились машины.

В свою очередь в городском управлении культуры пояснили, что животное – местная знаменитость.

«Мы с Аякли участвуем во всех мероприятиях Таймыра. Нас пригласили в храм на престольный праздник для детей. Мы пошли пешком: раньше у нас был транспорт, но сейчас его нет. Мы живем за городом, ноги, конечно, болят, но идем. Ездовой делать ее не хочу, это не ездовой олень, она у нас священное животное, любимица, член семьи», — объяснила Болгова.

По ее словам, по дороге на мероприятие нашлись добрые люди, которые довезли оленя с женщиной в кузове газели.

«На обратном пути совсем уставшие были, и мы решили зайти в пустой автобус, кондуктор опешила, водитель сомневался, ругался, но смилостивился. Мы на полпути всего ехали, вели себя хорошо, ничего не натворили, спокойно, никому не мешали», — поделилась женщина.

Болгова добавила, что Аякли живет в общине четвертый год, она привыкла к людям и поездкам на транспорте.

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