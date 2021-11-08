Воробьев: в Подмосковье около 85% госпитализированных с ковидом не вакцинировались

Около 85% пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Московской области, не вакцинировались. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов, передает ТАСС.

«Сегодня мы обновили статистику и видим, что 82-85% госпитализаций по ковиду у нас касаются людей, которые не привиты. Поэтому стимулирование к вакцинации для нас крайне важно», — сказал глава Подмосковья.

Также Воробьев выразил благодарность тем россиянам, которые помогают повышать коллективный иммунитет.

Согласно данным оперативного штаба, Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству заразившихся коронавирусом в России. Всего в регионе зафиксировано 542 376 случаев заражения, из них 3 429 — за минувшие сутки, вылечились 472 223 человека, скончались 9 179.

При этом полный курс вакцинации от коронавируса в Подмосковье прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией.