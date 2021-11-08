Министр юстиции Тувалу обратился к ООН по колено в воде

В рамках климатического саммита ООН министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе обратился к Организации в видеоформате, находясь по колено в воде. Фотографию опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook.

Таким образом Кофе решил привлечь внимание мировой общественности к проблеме повышения уровня океана. Выступление записано в рамках дополнительного мероприятия, которое будет посвящено региональным подходам в преодолении климатических вызовов.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в столице Шотландии. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на конференцию. Российская делегация состоит из 19 человек во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком.