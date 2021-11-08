Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в Новосибирске

Еще один из троих пострадавших, которые упали 1 ноября в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей новосибирской областной клинической больницы.
«Мы можем подтвердить смерть второго пациента, третий остается в реанимации», — уточнили в пресс-службе медучреждения.
В настоящий момент нет информации, в каком состоянии находится третий человек, рухнувший в яму с кипятком в подвале школы.
Первый летальных исход в результате происшествия был подтвержден 2 ноября. Возраст умершего не назывался.
Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин упали в яму, где был кипяток. Два работника «Сибирской генерирующей компании» и слесарь образовательного учреждения обследовали тепловой узел. Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что уголовное дело завели после падения людей в кипяток в Новосибирске.