Следователи обвинили директора мясокомбината в подмене мяса в консервах для Минобороны

Следствие предъявило окончательное обвинение генеральному директору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому, он обвиняется в махинациях во время поставок сухих пайков для нужд Минобороны и Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно данным следователей, в 2015 году в ходе поставок 1,5 млн. индивидуальных рационов питания в части внутренних войск Министерства внутренних дел предприятие частично поменяло в гречневой каше с говядиной и другой еде говядину куриным мясом и картофельным крахмалом.

В связи с чем, как было установлено, доля мясных продуктов в сухпайках составляла лишь 4% вместо 37%.

Подобные претензии выдвинули к качеству для 4 млн ИРП для Министерства обороны.

По данным фактам ущерб оценивают в 220 млн. рублей.

Котлинскому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Он, в свою очередь, не признает вину. Расследование махинаций при поставках сухпайков длится уже четыре года.

Ранее сообщалось, суд арестовал начальника отдела противодействия коррупции УМВД Приамурья.