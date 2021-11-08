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Минобороны развернуло в Подмосковье временный центр для больных COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Минобороны РФ развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что для работы в центре из Санкт-Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее Министерство обороны отправило в Тульскую область более 100 военных медиков для поддержки гражданских специалистов в борьбе с коронавирусом.

Военные медики для помощи гражданским специалистам и лечения больных COVID-19 будут направлены из различных подразделений Вооруженных сил России — Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного флота, РВСН и Воздушно-десантных войск.

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