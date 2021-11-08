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Власти Австрии ужесточили ограничения для непривитых

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Depositphotos

Власти Австрии разрешили посещать общественные заведения только вакцинированным от Covid-19 или переболевшим коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с момента полной иммунизации должно пройти не более девяти месяцев, а с момента выздоровления — не более шести месяцев. Те, кто не попадают в эти две категории, не смогут посещать рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры.

Такие меры приняли в связи с ростом заболевших коронавирусом в стране и сокращением свободных коек в больницах. Агентство пишет, что информация о новых ограничениях уже дала результат. В выходные в центрах вакцинации был приток из желающих привиться. За 6 ноября было сделано почти 32 тыс. прививок. Всего в стране полностью иммунизированы более 5,6 млн человек при населении в 8,9 млн человек.

Отмечается, что австрийские власти не признают российскую вакцину «Спутник V». Гражданам, которые привились российским препаратом, рекомендуют сдать тест на антитела и вакцинироваться одной дозой зарегистрированной в Евросоюзе вакциной.

Ранее сообщалось, что в Австрии открыли пункт вакцинации от Covid-19 в борделе.

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