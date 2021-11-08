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Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител

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Проведено исследование центром им. Н. Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы по определению количества антител, способного защитить от коронавируса. Об этом рассказал академик РАН, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

В исследование приняли участие 4 тыс. жителей Москвы. Было установлено, что 300 антител (международных единиц banding antibody units — нейтрализующие единицы антител) защищают от «Дельты» полностью, указал Гинцбург. По его словам, если антител меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт».

Если в результате вакцинации «Лайтом» человек получил 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника», добавил специалист. Он назвал идеальной защитой от заражения COVID-19 количество антител в 500 единиц.

Ранее в Австрии рассказали, как привитые «Спутником V» могут получить действительный COVID-сертификат.

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