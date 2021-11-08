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Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Из-за эпидемиологической обстановки в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях власти решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября. Таким образом планируется стабилизировать ситуацию в условиях коронавирусной пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные региональными администрациями.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов были предоставлены полномочия продлевать их по своему усмотрению.

Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю - по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» - с 25 октября.

В ВОЗ порекомендовали россиянам в нерабочие дни сократить личные контакты.

4 ноября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс.

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