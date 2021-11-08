Жительница Техаса убила соседа из-за кражи надувного домика

Полиция Остина задержала женщину, которая открыла огонь по соседу, заподозрив его в краже надувного домика, об этом пишет Kxan.

Стрельба произошла в квартале 8400 Гаркрик-Серкл сразу после 8 часов утра.

Когда на место прибыли офицеры полиции, то обнаружили 52-летнего Джеймса Трейлора с множественными огнестрельными ранениями. Его доставили в районную больницу, где он скончался от полученных травм.

Свидетели рассказали офицерам, что Трейлор и его соседка, 30-летняя Нора Лопес, поругались из-за кражи надувного дома. По их словам, Лопес несколько раз выстрелил в Трейлора и скрылась с места происшествия.

Позже от полиции поступило сообщение, что женщина, обвиняемая в стрельбе и убийстве соседа, сдалась сама.

Ранее сообщалось, что москвичка выстрелила в дворника якобы из-за плохой уборки двора.